iran ucraina e la grande illusione occidentale

Gli Stati Uniti avevano pianificato una campagna militare contro l’Iran come dimostrazione di potenza, ma la guerra non si è sviluppata secondo le aspettative di Washington. Il conflitto, inizialmente previsto come un'azione rapida, non ha seguito il percorso sperato. Le forze coinvolte hanno incontrato resistenze e complicazioni che hanno rallentato le operazioni. La situazione si è evoluta in modo diverso rispetto alle previsioni iniziali, senza che si raggiungessero gli obiettivi prefissati.

Quando la guerra non obbedisce più ai piani di Washington. La guerra contro l’Iran doveva essere, nelle intenzioni americane, una dimostrazione di forza. Doveva confermare l’idea che gli Stati Uniti possedessero ancora tutte le carte: pressione militare, superiorità tecnologica, dominio navale, sanzioni, intimidazione diplomatica. Invece il conflitto ha mostrato l’esatto contrario: Washington dispone ancora di una potenza enorme, ma non riesce più a trasformarla automaticamente in obbedienza politica. La proposta americana respinta da Teheran non era, nella sostanza, un piano di pace. Era una richiesta di capitolazione. Le condizioni imposte... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Putin: La guerra in Ucraina deciderà il destino della Russia e dei palestinesi

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