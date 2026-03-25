Floris batte il Grande Fratello Vip | l'illusione che un referendum ci renda migliori

Il 24 marzo, un talk show politico ha superato il Grande Fratello Vip negli ascolti, registrando risultati che hanno sorpreso molti. Questo dato ha suscitato discussioni sul ruolo dell'informazione rispetto alla televisione di intrattenimento. L'affermazione che un referendum possa migliorare la società non è stata confermata, ma il confronto tra i due programmi ha attirato l'attenzione sui gusti del pubblico e sulle dinamiche televisive.