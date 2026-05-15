Allarme autisti a Fiera Milano | mancano 37mila conducenti L' appello | È una carriera di qualità

Durante le recenti fiere dedicate ai trasporti e alla mobilità collettiva presso la Fiera di Milano Rho, è stato segnalato un forte calo nel numero di conducenti disponibili. Secondo gli organizzatori, ci sono circa 37.000 posti di lavoro non coperti nel settore del trasporto su strada. I veicoli impiegati sono moderni, rispettosi dell’ambiente e dotati di tecnologie avanzate, ma la carenza di autisti rimane una questione urgente. L’appello degli operatori mira a promuovere una carriera nel settore come opportunità di lavoro di qualità.

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