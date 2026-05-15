Allarme autisti a Fiera Milano | mancano 37mila conducenti L' appello | È una carriera di qualità
Durante le recenti fiere dedicate ai trasporti e alla mobilità collettiva presso la Fiera di Milano Rho, è stato segnalato un forte calo nel numero di conducenti disponibili. Secondo gli organizzatori, ci sono circa 37.000 posti di lavoro non coperti nel settore del trasporto su strada. I veicoli impiegati sono moderni, rispettosi dell’ambiente e dotati di tecnologie avanzate, ma la carenza di autisti rimane una questione urgente. L’appello degli operatori mira a promuovere una carriera nel settore come opportunità di lavoro di qualità.
I mezzi ci sono — moderni, ecologici e iper-tecnologici — ma mancano le persone per guidarli. È questo il paradosso emerso durante Transpotec Logitec e NME-Next Mobility Exhibition, le due manifestazioni dedicate ai trasporti e alla mobilità collettiva in corso nei padiglioni di Fiera Milano Rho. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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