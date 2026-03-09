Internet in tilt in Brianza | connessione lentissima e mancanza di rete Cosa sta succedendo? Proteste in Lombardia

In Brianza, oggi si registrano problemi di connessione Internet con molti utenti che segnalano una rete lenta, interruzioni frequenti e una copertura praticamente assente. Le segnalazioni arrivano da diverse zone della Lombardia, dove le proteste si sono diffuse tra chi non riesce a utilizzare i servizi online. La situazione interessa sia abitazioni private che attività commerciali.

Monza, 9 marzo 2026 - Connessione lentissima, interruzioni e mancanza di copertura per molti utenti della Rete. Le numerose segnalazioni di disservizi per il tilt di internet in Brianza, arrivate a partire dai giorni scorsi da parte di cittadini di vari Comuni brianzoli, sono state raccolte da Codacons, che invierà una segnalazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni affinché vengano avviate verifiche sulla qualità del servizio offerto dagli operatori nella zona della Brianza e accertate eventuali responsabilità. Molti utenti hanno riscontrato difficoltà nell’accesso ai servizi online, con rallentamenti significativi nella navigazione e, in diversi casi, la totale assenza di copertura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

