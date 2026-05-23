Gli Angine de Poitrine sono una band mascherata che sta attirando molta attenzione online. La formazione utilizza maschere come elemento distintivo, contribuendo a creare un alone di mistero intorno al gruppo. La loro presenza sui social media ha generato un notevole interesse, anche se non sono state rese pubbliche informazioni sui singoli membri. La band continua a mantenere il riserbo sulla propria identità, puntando tutto sull’immagine e sull’effetto visivo delle maschere.

Sono i tempi in cui, se hai una maschera, hai maggiori possibilità di successo — o così parrebbe. Ma non parliamo di una maschera alla pirandelliana maniera, ché ne abbiamo tutti e a iosa, ma parliamo di una maschera vera e propria. Un po’ come quella di Elvis che ha portato TonyPitony ad avere i suoi mesi di gloria a cavallo di Sanremo (adesso se ne parla un po’ meno, nèvvero?). In questo caso i mascherati sono due e dietro c’è tutto un concept pazzissimo e intellettuale, o così parrebbe. Gli Angine de Poitrine e il fenomeno nato da KEXP. Gli Angine de Poitrine (letteralmente Angina Pectoris) arrivano dal Québec e, nel giro di pochi mesi,... 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Chi sono davvero gli Angine de Poitrine: la band mascherata che sta mandando in tilt internet

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Chi sono davvero gli Angine de Poitrine

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