In Europa lo scontro con l' islam estremista si sposta sui libri

In Europa, il conflitto con l’islam estremista si sposta sui libri. Negli ultimi tempi, la Francia ha intensificato le misure contro l’organizzazione dei Fratelli Musulmani, accusata di aver aumentato la propria presenza nel tessuto sociale e di mettere in discussione i valori della Repubblica. Sono stati adottati provvedimenti per limitare la diffusione di testi considerati sovversivi o di propaganda, con interventi a livello legislativo e scolastico.

Negli ultimi anni la Francia ha avviato una guerra dichiarata contro la crescente influenza dell'organizzazione dei Fratelli Musulmani, in seguito alla sua penetrazione nel tessuto sociale francese e ai tentativi di mettere in discussione i valori della Repubblica. Ciò avviene dopo che un rapporto, redatto su richiesta del governo, ha evidenziato il rafforzamento del gruppo in Francia nel corso degli ultimi cinquant'anni, soprattutto a vari livelli municipali. Il ministro dell'Interno francese, Bruno Retailleau, ha dichiarato che l'obiettivo dell'organizzazione sarebbe quello di spingere i cittadini francesi a rivendicare l'applicazione della sharia, in contrasto con i principi repubblicani fondati sulla laicità, ossia sulla separazione tra religione e Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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