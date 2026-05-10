Europa e Russia lo scontro si sposta sui mari E la scintilla può partire nel Baltico
Le tensioni tra Europa e Russia si sono spostate sui mari, con il Baltico al centro delle recenti manovre navali. La presenza crescente di navi militari da entrambe le parti ha portato a un aumento delle esercitazioni e delle attività in mare. Le operazioni navali, spesso di natura provocatoria, alimentano le preoccupazioni di un possibile escalation. Questa fase del confronto si caratterizza per un'attività militare più visibile e articolata rispetto al passato.
Quando la pressione navale diventa guerra mascherata. L’Europa sta entrando in una fase diversa del confronto con la Russia. Per molto tempo il conflitto è stato raccontato come una guerra combattuta in Ucraina, sostenuta dall’Occidente attraverso armi, fondi, addestramento, intelligence e sanzioni. Ora però il baricentro si sposta oltre il fronte terrestre. Si sposta sul mare, sulle rotte energetiche, sulle petroliere, sui porti, sui cavi sottomarini, sulle basi navali, sulle assicurazioni marittime, cioè su quel sistema invisibile che consente alle economie di respirare. La costruzione di una forza navale europea incaricata di contenere la Russia viene presentata come una misura difensiva.🔗 Leggi su It.insideover.com
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