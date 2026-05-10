Europa e Russia lo scontro si sposta sui mari E la scintilla può partire nel Baltico

Le tensioni tra Europa e Russia si sono spostate sui mari, con il Baltico al centro delle recenti manovre navali. La presenza crescente di navi militari da entrambe le parti ha portato a un aumento delle esercitazioni e delle attività in mare. Le operazioni navali, spesso di natura provocatoria, alimentano le preoccupazioni di un possibile escalation. Questa fase del confronto si caratterizza per un'attività militare più visibile e articolata rispetto al passato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui