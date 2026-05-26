In campo sport e legalità | Deve vincere la cultura delle regole e dei valori

Ieri al Pala Barton Energy si è tenuta la cerimonia di chiusura del progetto “Sport e legalità: un valore unico”, nato da un protocollo firmato nel 2024 tra Questura di Perugia, Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e Comune.

PERUGIA - Ieri al Pala Barton Energy si è svolta la cerimonia conclusiva del progetto “Sport e legalità: un valore unico”, frutto del protocollo, sottoscritto nel 2024 da Questura di Perugia, Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e Comune. Il progetto ha consentito agli alunni di alcune scuole del comprensorio perugino (bambini e bambine delle primarie Nicholas Green di Lacugnano e Lambruschini di Ferro di Cavallo) di praticare, all’interno della sede della Questura, lo sport del judo, sotto la direzione del tecnico del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, Luca Poeta. Madrina dell’evento la campionessa olimpica (medaglia di bronzo nel judo alle Olimpiadi di Tokio) Maria Centracchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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