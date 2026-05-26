In Campania, si è votato in 88 Comuni, tra cui due capoluoghi di provincia, Avellino e Salerno. L’affluenza è stata sostenuta, mentre gli scrutini procedono lentamente. La regione ha scelto un campo largo senza passare dal ballottaggio.

Elezioni comunali Ad Avellino il candidato progressista Nello Pizza supera il 50%. Centrosinistra avanti anche in diversi comuni del Napoletano. Segnalati episodi di presunto voto di scambio Affluenza sostenuta e scrutini a rilento in Campania, dove si è votato in 88 Comuni, tra i quali due capoluoghi di provincia: Avellino e Salerno. È andato alle urne il 67,85% degli aventi diritto, quasi l’8 per cento in più rispetto alla media nazionale. Ad Avellino ieri sera si trovava nettamente in avanti Nello Pizza, il candidato del campo largo, su Gianluca Festa e Laura Nargi, entrambi già sindaci e proposti a vario titolo dal centrodestra. Pizza contava il 54% di consensi, con buone possibilità di evitare anche il ballottaggio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - In Campania vince il campo largo senza passare dal ballottaggio

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