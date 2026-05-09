Mastella | Il campo largo in Campania è al passo del gambero

Da avellinotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un politico campano ha commentato che il campo largo nella regione procede lentamente, paragonandolo a un passo indietro. Ha ricordato la vittoria ottenuta alle recenti elezioni regionali di novembre, ma ha sottolineato che, in vista delle amministrative di primavera, l'alleanza politica sta facendo progressi più lenti del previsto e si muove in modo poco deciso. La sua analisi si basa sui risultati elettorali e sulle dinamiche attuali del panorama politico locale.

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Ariano Irpino, 8 maggio 2026 - "Il campo largo in Campania è al passo del gambero. Abbiamo trionfato a novembre alle Regionali per arrivare al test di primavera delle amministrative camminando all'indietro da un punto di vista politico e strategico.Ad Ariano credo e spero che vinceremo noi di NdC.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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