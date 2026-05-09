Mastella | Il campo largo in Campania è al passo del gambero

Un politico campano ha commentato che il campo largo nella regione procede lentamente, paragonandolo a un passo indietro. Ha ricordato la vittoria ottenuta alle recenti elezioni regionali di novembre, ma ha sottolineato che, in vista delle amministrative di primavera, l'alleanza politica sta facendo progressi più lenti del previsto e si muove in modo poco deciso. La sua analisi si basa sui risultati elettorali e sulle dinamiche attuali del panorama politico locale.

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