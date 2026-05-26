In Campania, l’età media dei titolari di piccole e medie imprese è di 52,2 anni, la più bassa tra le regioni italiane. Un quarto degli imprenditori ha più di 60 anni. La regione si distingue per avere le Pmi più giovani del Paese.

Gli imprenditori più giovani d’Italia sono quelli della Campania. E non di poco: l’età media dei titolari di Pmi nella nostra regione è di 52,2 anni, oltre quattro in meno rispetto alla media nazionale e sei e mezzo in meno rispetto alla Val d’Aosta, la regione con gli imprenditori più “anziani” (58,7). E mentre in molte regioni la percentuale di imprenditori over 60 supera il quaranta per cento, in Campania si ferma al 26%. Sono i numeri di uno studio effettuato da Perpethua, società fintech specializzata in operazioni di passaggio generazionale e M&A (Mergers and Acquisitions, fusioni e acquisizioni) per le piccole e medie imprese, che ha realizzato un osservatorio sulle Pmi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - In Campania le Pmi più giovani d?Italia. Imprenditori, uno su quattro è over 60

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Imprenditori sempre più anziani: a Parma oltre il 43% delle Pmi è guidato da over 60A Parma, oltre il 43% delle piccole e medie imprese è gestito da imprenditori sopra i 60 anni.

Pmi invecchiano: il 36% degli imprenditori ha oltre 60 anniIn Italia, più di un terzo degli imprenditori di piccole e medie imprese ha più di 60 anni.

Argomenti più discussi: Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: Bandi Attivi per PMI; Welfare e Sanità, i provvedimenti approvati dalla giunta della Campania; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Contributi a Fondo Perduto: Come Funzionano e Requisiti.

Aperto il nuovo Bando Investimenti 4.0 MIMIT per imprese in Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna: fino al 75% di agevolazioni per progetti digitali e green. Occasione unica per PMI e sviluppo sostenibile! Info e requisiti 2lnk.io/vcRG5 x.com

Forza Italia Giovani, Succoio leader in CampaniaGianfranco Succoio è il nuovo segretario regionale di Forza Italia Giovani Campania. La nomina, arrivata dal segretario nazionale Simone Leoni, cade in una fase delicata per le nuove generazioni, tra ... ilmattino.it