Imprenditori sempre più anziani | a Parma oltre il 43% delle Pmi è guidato da over 60

A Parma, oltre il 43% delle piccole e medie imprese è gestito da imprenditori sopra i 60 anni. L’Emilia-Romagna si distingue come una regione con un settore manifatturiero molto sviluppato, caratterizzato da distretti riconosciuti a livello internazionale e da un insieme di aziende di piccole e medie dimensioni che costituiscono il cuore dell’economia locale. La fotografia di questa regione mette in evidenza un tessuto imprenditoriale molto maturo e consolidato.

L’Emilia-Romagna rappresenta uno dei motori industriali più solidi e strutturati del Paese: una regione con una forte vocazione manifatturiera, distretti produttivi riconosciuti a livello internazionale e un tessuto di piccole e medie imprese che costituisce l’ossatura dell’economia locale.🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Pmi invecchiano: il 36% degli imprenditori ha oltre 60 anniLa realtà economica italiana sta affrontando una sfida demografica senza precedenti, dove oltre il 36% dei titolari di piccole e medie imprese ha già...

Confcommercio: «Sempre più imprenditori anziani, il 16,8% è over 70»Il tessuto economico padovano è composto in gran parte da piccole e medie imprese, «peccato che a guidarle siano imprenditori sempre più anziani».

Argomenti più discussi: Agricoltura sempre più anziana. È boom degli ultrasessantenni, giovani in fuga; Dove vivono i più ricchi della Romagna? La mappa dei redditi aggiornata città per città; Imprese, a Palazzo Mezzanotte il 'Metodo Merenda Business Award'; Parlamentari romagnoli sempre più ricchi: quanto guadagnano deputati e senatori.

Imprenditori sempre più anziani, ad Arezzo il 39,7% sono over 60Arezzo, 19 gennaio 2026 – La Toscana è una regione a forte vocazione imprenditoriale, caratterizzata da un tessuto di piccole e medie imprese diffuso e radicato sul territorio, da distretti produttivi ... lanazione.it