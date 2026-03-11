Pmi invecchiano | il 36% degli imprenditori ha oltre 60 anni

In Italia, più di un terzo degli imprenditori di piccole e medie imprese ha più di 60 anni. Questa percentuale indica un’ampia presenza di aziende guidate da persone in età avanzata. La situazione evidenzia un cambiamento significativo nel panorama imprenditoriale nazionale, con molte imprese gestite da soggetti oltre la soglia della mezza età.

La realtà economica italiana sta affrontando una sfida demografica senza precedenti, dove oltre il 36% dei titolari di piccole e medie imprese ha già superato la soglia dei sessant’anni. Questo invecchiamento strutturale delle aziende, che costituiscono il tessuto produttivo del paese, pone domande cruciali sul futuro della competitività nazionale. L’analisi condotta da Perpethua, in collaborazione con Yuno Ai, ha esaminato un campione rappresentativo di oltre 67.000 società con un fatturato compreso tra due e venticinque milioni di euro. I risultati indicano che l’età media degli imprenditori è salita a 56,4 anni, confermando che il fenomeno non è casuale ma sistemico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

