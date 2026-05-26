In Brianza e in Lombardia ci vorrà il ‘patentino’ per social e smartphone

Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato oggi una legge che introduce un ‘patentino digitale’ per l’uso di social, internet e smartphone. La proposta è passata con 41 voti favorevoli e 20 astenuti. La normativa riguarda principalmente la regione della Brianza e altre aree lombarde e prevede l’obbligo di ottenere questo attestato prima di poter accedere a determinate attività online. La legge entrerà in vigore nelle prossime settimane.

Dopo l’annuncio, l’approvazione oggi, 26 maggio, in consiglio regionale. La prima legge per l’istituzione di un ‘patentino digitale’ per usare i social, andare su internet e usare lo smartphone in generale, è stata approvata dal consiglio regionale lombardo con 41 voti a favore e 20 astenuti. Una. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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