Un patentino per usare lo smartphone | la svolta della Regione per i giovani lombardi

La Regione ha annunciato l'introduzione di un patentino digitale destinato ai giovani lombardi, finalizzato all'uso responsabile di internet e degli smartphone. Il progetto mira a sensibilizzare sull'uso corretto dei social network e delle tecnologie digitali, con l'obiettivo di ridurre il fenomeno del cyberbullismo e prevenire la dipendenza dai dispositivi. La misura coinvolgerà studenti e adolescenti, offrendo un attestato che certifica le competenze digitali acquisite.