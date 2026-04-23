Un patentino per usare lo smartphone | la svolta della Regione per i giovani lombardi
La Regione ha annunciato l'introduzione di un patentino digitale destinato ai giovani lombardi, finalizzato all'uso responsabile di internet e degli smartphone. Il progetto mira a sensibilizzare sull'uso corretto dei social network e delle tecnologie digitali, con l'obiettivo di ridurre il fenomeno del cyberbullismo e prevenire la dipendenza dai dispositivi. La misura coinvolgerà studenti e adolescenti, offrendo un attestato che certifica le competenze digitali acquisite.
Un patentino digitale per l'uso responsabile di internet (compresi i social network) e in generale degli smartphone, con l'obiettivo di contrastare il cyberbullismo e la dipendenza da dispositivi. La Regione Lombardia è in procinto di dotarsi di una legge specifica sulla materia, che va a.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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