In Brianza arriva una nuova agenzia per il lavoro

Il 10 giugno apre una nuova filiale a Lissone di una nota agenzia per il lavoro, parte di un gruppo tra i principali in Italia. La nuova sede si trova in via Gerolamo Baldironi e rappresenta un’espansione dell’attività nel territorio della provincia di Monza e della Brianza. La società, attiva nel settore del reclutamento e delle risorse umane, ha annunciato l’apertura senza comunicare ulteriori dettagli.

Nuova agenzia per il lavoro in provincia di Monza e Brianza. Il 10 giugno la Just On Business spa - del gruppo Openjobmetis e tra i principali player del settore in Italia – aprirà infatti una sua filiale a Lissone in via Gerolamo Baldironi."L’apertura della sede di Lissone rappresenta per noi un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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