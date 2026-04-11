Rosellina Marchetta lancia l’Arifos | nuova agenzia regionale per inclusione e lavoro femminile

È in fase di definizione il disegno di legge che prevede la creazione dell’Arifos, l’Agenzia regionale per l’inclusione e la formazione sociale, proposta dall’onorevole Marchetta, deputato e segretario dell’Ars. La nuova agenzia si propone di sostenere l’inclusione sociale e l’occupazione femminile in Sicilia. La proposta mira a rafforzare le strategie regionali in ambito di inclusione e formazione, con un focus particolare sul lavoro femminile.