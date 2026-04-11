Rosellina Marchetta lancia l’Arifos | nuova agenzia regionale per inclusione e lavoro femminile
È in fase di definizione il disegno di legge che prevede la creazione dell’Arifos, l’Agenzia regionale per l’inclusione e la formazione sociale, proposta dall’onorevole Marchetta, deputato e segretario dell’Ars. La nuova agenzia si propone di sostenere l’inclusione sociale e l’occupazione femminile in Sicilia. La proposta mira a rafforzare le strategie regionali in ambito di inclusione e formazione, con un focus particolare sul lavoro femminile.
Un nuovo strumento per rafforzare inclusione sociale e occupazione femminile in Sicilia. Prende forma il disegno di legge per l’istituzione dell’Arifos, l’Agenzia regionale per l’inclusione e la formazione sociale, promosso dall’onorevole Rosellina Marchetta, deputato segretario dell’Ars, al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Roma lancia “Fencing for All”: la scherma internazionale apre una nuova strada sull’inclusioneL’evento romano è stato costruito attorno a una tavola rotonda internazionale, pensata per mettere a confronto esperienze, visioni e strumenti utili...
Fiuggi, il Comune lancia 5 borse lavoro per l'inclusione sociale con contributi da 600 euro al meseL'iniziativa, annunciata dal Sindaco Baccarini e dall'Assessore Ludovici, è rivolta a giovani e adulti per favorire l'inserimento nel mondo del...