In arrivo temporali forti in tutta la Romagna | scatta l' allerta meteo e attenzione ai fiumi

Da mezzanotte di oggi a mezzanotte di domani, è in vigore l’allerta meteo numero 50 in tutta la regione e nel comune di Ravenna. L’allerta è stata emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna a causa di temporali previsti. Sono segnati rischi di forti piogge e di innalzamento dei livelli dei fiumi. Non sono previste altre misure di sicurezza specifiche al momento.

Dalla mezzanotte di oggi, martedì, alla mezzanotte di domani, mercoledì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna e in tutta la regione l’allerta meteo numero 50, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla.Per la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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