Forti piogge e attenzione alle piene dei fiumi | scatta una nuova allerta meteo per temporali nel Ravennate

Da mezzanotte di oggi a mezzanotte di domani, nel territorio di Ravenna sarà in vigore l’allerta meteo numero 42, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna, a causa di forti piogge e temporali previsti. La situazione richiede attenzione, con particolare riguardo alle possibili piene dei fiumi nella zona. Le autorità monitorano costantemente le condizioni meteo e le eventuali criticità.

Il maltempo torna a farsi sentire in Romagna. Dalla mezzanotte di oggi, lunedì, alla mezzanotte di domani, martedì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 42, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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