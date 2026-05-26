Imu Tari e multe | da Torino a Palermo ecco le città che aprono alle rottamazioni

Da ilsole24ore.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Diverse città italiane stanno valutando di permettere la rottamazione di IMU, Tari e multe, con accordi già annunciati a Torino, Palermo, Genova, Roma, Napoli e Bari. Milano, Bologna e Firenze hanno invece escluso questa possibilità. Le amministrazioni stanno definendo le modalità di adesione e le eventuali condizioni, ma nessuna decisione definitiva è stata ancora presa. La questione riguarda principalmente la possibilità di semplificare i pagamenti e alleggerire i cittadini in difficoltà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le rottamazioni fiscali sono in Italia da oltre un decennio un argomento di sicuro successo, in Parlamento quando si parla di tasse e nei consigli comunali se c’è l’opzione di applicare la sanatoria anche a Imu, Tari, multe e così via. Quest’anno, per la prima volta, le possibilità sono addirittura due: contemporanee ma non coordinate fra loro, figlie come sono di un’evoluzione normativa che si è sviluppata a strappi, e ha dovuto cercare compromessi continui fra le ambizioni di tendere la mano al maggior numero di contribuenti possibile e l’esigenza di non spostare di un millimetro saldi di finanza pubblica già in tensione. Un quadro del... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

imu tari e multe da torino a palermo ecco le citt224 che aprono alle rottamazioni
© Ilsole24ore.com - Imu, Tari e multe: da Torino a Palermo, ecco le città che aprono alle rottamazioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cartelle locali e multe stradali, arriva la rottamazione: stop a sanzioni e interessi su Imu, Tari e multeDa oggi è possibile aderire alla procedura di definizione agevolata dei debiti con gli enti locali, tra cui cartelle di pagamento, multe stradali,...

Rottamazione estesa ai tributi locali: verso lo sconto su Imu, Tari e multe. Ecco cosa cambia per cittadini e ComuniUna possibile estensione della procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali potrebbe riguardare anche i tributi locali, come Imu, Tari e...

Temi più discussi: Fisco, rottamazione quinquies estesa ai Comuni: come funziona; Bonus mobili, in arrivo la svolta, potrai usarlo per pagare IMU, TARI, bollo e multe arretrate: ecco la nuova proposta; Rottamazione anche per le multe e la Tari, prorogato il concordato: il decreto Fisco è legge; Imu, Tari e multe: da Torino a Palermo, ecco le città che aprono alle rottamazioni.

Rottamazione quinquies, proroga ed estensione a Imu, Tari e multe: la propostaSi studia una potenziale riapertura della sanatoria con regole nuove. Sarebbero inclusi i tributi locali e il bollo auto. Si attende l’approvazione del decreto fiscale ... quifinanza.it

Rottamazione Imu, Tari e multe, c’è il via libera del Mef: come si può aderirePossibile estensione della rottamazione ai debiti locali: ecco come funzionerebbe per Imu, Tari e multe e cosa cambia per i cittadini ... quifinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web