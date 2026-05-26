Diverse città italiane stanno valutando di permettere la rottamazione di IMU, Tari e multe, con accordi già annunciati a Torino, Palermo, Genova, Roma, Napoli e Bari. Milano, Bologna e Firenze hanno invece escluso questa possibilità. Le amministrazioni stanno definendo le modalità di adesione e le eventuali condizioni, ma nessuna decisione definitiva è stata ancora presa. La questione riguarda principalmente la possibilità di semplificare i pagamenti e alleggerire i cittadini in difficoltà.

Le rottamazioni fiscali sono in Italia da oltre un decennio un argomento di sicuro successo, in Parlamento quando si parla di tasse e nei consigli comunali se c’è l’opzione di applicare la sanatoria anche a Imu, Tari, multe e così via. Quest’anno, per la prima volta, le possibilità sono addirittura due: contemporanee ma non coordinate fra loro, figlie come sono di un’evoluzione normativa che si è sviluppata a strappi, e ha dovuto cercare compromessi continui fra le ambizioni di tendere la mano al maggior numero di contribuenti possibile e l’esigenza di non spostare di un millimetro saldi di finanza pubblica già in tensione. Un quadro del... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Imu, Tari e multe: da Torino a Palermo, ecco le città che aprono alle rottamazioni

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Problema con TARI: cosa fareste? reddit

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