Imprese Qonto potenzia la propria offerta con la remunerazione del conto business

Qonto ha introdotto la possibilità di ricevere interessi sul conto business, offrendo una remunerazione per le imprese e i liberi professionisti che utilizzano la sua piattaforma. La funzione mira a migliorare i servizi finanziari rivolti alle piccole e medie imprese, consentendo di ottenere un ritorno sugli importi depositati sul conto aziendale. La novità si aggiunge alle soluzioni già disponibili per supportare la gestione finanziaria delle attività professionali.

MILANO (ITALPRESS) – Qonto, soluzione di gestione finanziaria per PMI e liberi professionisti, prosegue nel suo percorso a sostegno degli imprenditori italiani e lancia la remunerazione del conto aziendale. Dopo Francia, Spagna e Paesi Bassi, anche in Italia professionisti e aziende clienti di Qonto possono ottenere una ricompensa sul proprio conto semplicemente utilizzando i servizi di pagamento. La remunerazione del conto, spiega una nota, “si inserisce in un'offerta finanziaria in continua espansione, che include prodotti di credito pensati per le esigenze delle PMI, e premia i clienti semplicemente per il loro utilizzo dei servizi di pagamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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