Kkcg Maritime per Ferretti guarda a M&A business difesa e remunerazione soci

Due soci di Ferretti si apprestano a confrontarsi in assemblea, portando con sé divergenze su come gestire il gruppo e sulle strategie future. La discussione riguarda anche operazioni di fusione e acquisizione, oltre a questioni legate alla difesa del business e alla remunerazione degli azionisti. La situazione riflette tensioni interne alla governance e differenze di vedute tra i soci di riferimento.

I due soci di riferimento di Ferretti si preparano a sfidarsi in assemblea, divisi non solo sulla governance da dare al gruppo ma anche sulle strategie. Kkcg Maritime punta "alla continuità manageriale, a cercare opportunità di M&A, a sviluppare il business della difesa e a cercare una capital allocation più market friendly, inclusi dividendi e buy back oltre all'introduzione di un piano di incentivazione a lungo termine per i manager. E' quanto emerge dalla presentazione allegata alla sollecitazione delle deleghe in vista del voto in assemblea il 14 maggio. Una strategia che riceve il supporto degli analisti di Equita. "La...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kkcg Maritime per Ferretti guarda a M&A, business difesa e remunerazione soci Notizie correlate Opa su Ferretti, Kkcg Maritime presenta la lista per il nuovo cda: in campo anche il miliardario ceco Karel KomárekIn vista dell’assemblea generale degli azionisti fissata per il prossimo 14 maggio, Kkcg Maritime ha presentato formalmente la propria lista di... KKCG Maritime presenta la lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione di Ferretti Group in vista dell’Assemblea Generale degli AzionistiCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, Hong Kong e Praga, 20 aprile 2026 /PRNewswire/ — KKCG Maritime comunica oggi la presentazione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Opa parziale Ferretti, KKCG Maritime sale al 23,2%: solido supporto degli azionisti; Opa su Ferretti, Kkcg Maritime presenta la lista per il nuovo cda: in campo anche il miliardario ceco Karel Komárek; Ferretti Group, la lista di Kkcg Maritime punta su Galassi; Ferretti Group: KKCG Maritime presenta la lista per il CdA, continuità con Galassi e Komárek alla presidenza. Ferretti, KKCG Maritime e Al-Kharafi formalizzano accordo per votare insieme la lista KKCG(Teleborsa) - Ferretti ha fatto sapere che è stato depositato l'estratto dell'accordo ricognitivo sottoscritto tra Azùr (KKCG Maritime) e Bader Nasser Al-Kharafi. L'accordo, raggiunto il 19 aprile 202 ... finanza.repubblica.it Cda Ferretti, la ceca Kkcg candida il ceo Alberto Galassi. C’è anche Piero Ferrari. Weichai potrebbe indicare il bulgaro Stassi Anastassov come adI cechi presentano la lista per il rinnovo del board in vista dell’assemblea del 14 maggio. Entrano anche Piero Ferrari, Stefano Domenicali e Bader Al-Kharafi. Il socio di maggioranza non candida ital ... milanofinanza.it