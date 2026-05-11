Da Qonto carta di credito e fido per aiutare imprese ad affrontare gap liquidità

Qonto, società specializzata in servizi finanziari per piccole e medie imprese e professionisti, ha annunciato l’introduzione di una carta di credito e di un fido bancario. Questi strumenti sono pensati per sostenere le aziende nella gestione della liquidità e nel coprire eventuali esigenze di capitale circolante. La società opera in Europa e conta oltre 600mila clienti nel settore delle soluzioni finanziarie digitali.

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