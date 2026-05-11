Da Qonto carta di credito e fido per aiutare imprese ad affrontare gap liquidità
Qonto, società specializzata in servizi finanziari per piccole e medie imprese e professionisti, ha annunciato l’introduzione di una carta di credito e di un fido bancario. Questi strumenti sono pensati per sostenere le aziende nella gestione della liquidità e nel coprire eventuali esigenze di capitale circolante. La società opera in Europa e conta oltre 600mila clienti nel settore delle soluzioni finanziarie digitali.
MILANO (ITALPRESS) – Qonto, la soluzione di gestione finanziaria per PMI e liberi professionisti leader in Europa con oltre 600.000 clienti, amplia la propria offerta a supporto delle piccole e medie imprese che devono affrontare gap di liquidità, lanciando in Italia la carta di credito e il fido.L’obiettivo delle nuove soluzioni, che si inseriscono nel percorso che porterà l’istituto di pagamento a diventare una banca (dopo aver presentato a luglio 2025 domanda per la licenza bancaria presso l’Autoritè de Controle Prudentiel et de Resolution, l’autorità di vigilanza bancaria francese) risponde a una chiara domanda di mercato. Secondo...🔗 Leggi su Iltempo.it
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Buonasera.dato che questo Post lo avevo già postato in un altro gruppo x non ripetere tutto ho fatto uno screenshot. Grazie a chi mi Risponderà...... facebook