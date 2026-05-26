Imprese Meloni | Serve cantiere comune per riforma globale burocrazia
La presidente del Consiglio ha partecipato all’Assemblea di Confindustria, sottolineando la necessità di un’azione condivisa per riformare la burocrazia a livello globale. Ha parlato di creare un cantiere comune per semplificare le procedure amministrative, evidenziando l’urgenza di interventi concreti. Nessun dettaglio su tempi o modalità, solo l’insistenza sulla necessità di un impegno collettivo.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene all’ Assemblea di Confindustria e rilancia il tema della semplificazione amministrativa. Nel suo discorso, Meloni chiede “un cantiere comune per una riforma globale e radicale della burocrazia”, sottolineando come semplificazione e sburocratizzazione debbano diventare “il mantra” per sostenere la produzione e la competitività delle imprese italiane. La premier ha poi ribadito che il ruolo della burocrazia deve essere quello di accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, senza sostituirsi ad essa, evidenziando come negli ultimi anni gli eccessi burocratici abbiano finito spesso per favorire produzioni provenienti dall’estero. 🔗 Leggi su Lapresse.it
La relazione del Presidente Emanuele Orsini
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