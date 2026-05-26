Imprenditore allontanato dalla sua azienda patrimonio e risparmi saccheggiati | sequestrati 14 milioni

Da bresciatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un patrimonio di oltre 14 milioni di euro è stato sequestrato, includendo conti bancari, quote societarie, polizze e investimenti finanziari. L'imprenditore coinvolto è stato allontanato dalla gestione della sua azienda. Non sono stati forniti dettagli sui motivi dell’operazione o sulle accuse specifiche. L’intervento riguarda beni di proprietà dell’imprenditore e si inserisce in un procedimento legale in corso.

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Un patrimonio da oltre 14 milioni di euro sequestrato tra conti, quote societarie, polizze e investimenti finanziari. È il risultato dell’operazione condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia insieme alla Polizia di Stato di Bergamo nell’ambito di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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