Sequestrati beni per 14 milioni di euro a un imprenditore tessile di Brescia coinvolto in un caso di raggiro. Le forze dell’ordine hanno eseguito le operazioni dopo aver accertato una frode finanziaria. Le attività hanno portato al blocco di conti correnti e proprietà immobiliari riconducibili all’imprenditore. L’indagine ha evidenziato un giro di denaro legato a operazioni illecite nel settore tessile. Le autorità continuano le verifiche per approfondire altri aspetti della vicenda.

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia e la Polizia di Stato di Bergamo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, per un valore complessivo di oltre 14 milioni di euro, a tutela di un imprenditore del settore tessile bergamasco in condizioni di fragilità. Le indagini, avviate a seguito della denuncia di un familiare della vittima, avrebbero rivelato come, tra familiari e professionisti, avrebbero approfittato dello stato di debolezza del congiunto per estrometterlo dalla gestione della sua società e, attraverso un sistema di spoliazione, sottrarne il patrimonio. Tra i soggetti coinvolti figurerebbero un commercialista e due avvocati, uno dei quali nominato amministratore di sostegno della vittima. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Brescia, imprenditore tessile raggirato: sequestrati beni per 14 milioni

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