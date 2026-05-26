Impiegati meccanici e magazzinieri | le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Nella settimana in corso, i Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero hanno pubblicato diverse offerte di lavoro. Tra le figure richieste ci sono impiegati, meccanici, magazzinieri e operatori socio-sanitari. Le posizioni sono rivolte a candidati con competenze specifiche in vari settori, con contratti e requisiti diversi. Le inserzioni sono state pubblicate sui portali ufficiali dei centri e rimangono aperte fino a nuova comunicazione.

Impiegati, meccanici, magazzinieri e Oss. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero.Ecco gli annunci attivi fino a mercoledì 3 giugno. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare la sezione dedicata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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