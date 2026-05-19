Contabili camerieri magazzinieri e impiegati | le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Questa settimana, i Centri per l’impiego di Novara e Borgomanero hanno pubblicato diverse offerte di lavoro. Le posizioni disponibili includono ruoli di contabili, camerieri, magazzinieri e impiegati. Le aziende cercano candidati per coprire queste figure professionali, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità di candidatura o sui requisiti richiesti. Le opportunità si rivolgono a persone in cerca di impiego nelle diverse aree di attività, con un’attenzione particolare alle figure professionali più richieste sul mercato locale.

Contabili, camerieri, magazzinieri e impiegati. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero.Ecco gli annunci attivi fino a martedì 26 maggio. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare la sezione dedicata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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