Illustramente il maggio del festival dell' illustrazione e della letteratura per l' infanzia e l' adolescenza

Entra nel vivo lo “Step di Maggio” della 13esima edizione di Illustramente, il festival dell'illustrazione e della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza. Il tema di quest'anno, “Il viaggio. Per mari, per terre, per aria e per libri”, evolve la figura del viandante (già tracciata attraverso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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