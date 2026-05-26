Durante una puntata di L'Aria che Tira, un europarlamentare ha commesso un errore linguistico, creando un nuovo termine. La persona, ex insegnante di scuola secondaria, ha pronunciato “zelanza” al posto di un termine simile, attirando l’attenzione. Il commento ha generato discussioni sui social e tra gli spettatori. L’episodio si inserisce in un contesto di errori pubblici di figure pubbliche, spesso commentati online.

Strafalcione di Ilaria Salis a L'Aria Che Tira. L'ex supplente alla scuola secondaria, oggi europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana, ha coniato un nuovo termine "zelanza". Accade durante un acceso scontro con Francesco Giubilei. Al centro l'esperienza cubana della Salis per conto della Flotilla. "Difenderò sempre la libertà, e la libertà è anche quella di andare in piazza a dire quelle stupidaggini", ha precisato il giornalista ed editore. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47705289 Da qui lo scivolone dell'attivista: "Nel caso dell'Arabia Saudita e del Qatar non mi sembra che abbiate difeso la libertà con tutta questa zelanza. Cosa mi dice a proposito della libertà dei palestinesi? Sono detenuti nelle carceri israeliane in condizioni disumane". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis scivola sull'italiano: la clamorosa gaffe a L'aria che tira

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