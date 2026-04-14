L' aria che tira così Parenzo ha fatto crollare Ilaria Salis | Allora oggi

Durante una trasmissione televisiva, David Parenzo ha commentato la sconfitta del leader ungherese Viktor Orban alle elezioni politiche in Ungheria, provocando una reazione di Ilaria Salis. Parenzo ha fatto una domanda di tipo provocatorio, che ha portato a una reazione visibilmente negativa da parte di Salis. La discussione si è concentrata sul risultato elettorale e sulle reazioni degli interventi in studio.

La festa grande di Ilaria Salis per la sconfitta del suo odiatissimo nemico Viktor Orban alle elezioni politiche in Ungheria val bene la domanda "provocatoria" di David Parenzo. Poche ore dopo il verdetto delle urne, con la vittoria dell'esponente di destra Peter Magyar, l'europarlamentare dei Alleanza Verdi Sinistra è ospite in studio a L'aria che tira, su La7. Dopo i consueti sprologui rossi in materia di politica estera ("Da sempre non considero gli Stati Uniti d'America come un referente politico. Sono per un'emancipazione, per un disallineamento strategico dagli Stati Uniti d'America, a prescindere dal presidente. Poi, con un presidente...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, così Parenzo ha fatto crollare Ilaria Salis: "Allora oggi..." Leggi anche: Perché David Parenzo non conduce L’Aria che tira oggi: il motivo. Al suo posto Gerardo Greco L'aria che tira, l'ex toga Spataro sconcerta anche ParenzoGiustizia e politica o giustizia politica? Il dubbio viene, a sentire Armando Spataro, ex magistrato oggi in prima fila per il No al referendum di... Argomenti più discussi: Fine era Orbán, la provocazione di David Parenzo a Ilaria Salis: Si sentirebbe più sicura oggi a farsi giudicare in Ungheria?; L'Aria che Tira, Parenzo a Ilaria Salis: Si sentirebbe più sicura a farsi giudicare in Ungheria?. La provocazione in diretta; L'Aria Che Tira - Puntata del 13/4/2026; La dura posizione antiamericana di Ilaria Salis: Da sempre non considero gli Stati Uniti d'America come un referente politico. Poche ora fa salutava con favore la sconfitta di Victor Orbán alle elezioni nazionali ungheresi. Ora l’eurodeputata Ilaria Salis ha annunciato anche la chiusura del processo a suo carico in Ungheria. “Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa - ha a facebook Ilaria Salis, l'Ungheria chiude il processo a carico dell'eurodeputata: «Potrebbe riaprirlo solo ripartendo da capo» - Il video x.com