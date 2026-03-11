Gaffe clamorosa del segretario Avs Angelo Bonelli a L'Aria che Tira, la trasmissione di approfondimento condotta dal giornalista David Parenzo su La7. Si discuteva di geopolitica e guerra, quando il leader dei verdi si è alzato e, chiedendo la bacchetta di Parenzo, si è avvicinato alla cartina geografica mostrata sul grande display. E inizia a indicare: "Siria, Al-Shara era di Al-Qaida e tagliava le gole". Il conduttore prova a riassestarlo: "Certo, ma oggi vuole entrare negli Accordi di Abramo". Ma Bonelli prosegue: "Arabia Saudita, pena di morte per apostasia". E ancora Parenzo gli risponde: "Nessuno dice che sia una democrazia liberale, ma non vogliono fare la guerra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Aria che Tira, gaffe di Bonelli: non trova l'Egitto sulla mappa. Sangiuliano: "Impari la geografia"

