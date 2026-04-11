Lusingata ma | Salis sul futuro Cosa ha detto alla TV svizzera sulla sfida a Giorgia Meloni

Nelle ultime ore, la televisione pubblica svizzera in lingua italiana ha trasmesso un reportage intitolato

"Una giornata con Silvia Salis" questo il titolo di un reportage trasmesso nelle ultime ore dalla televisione pubblica della Svizzera in lingua italiana, la Rsi. Un servizio del telegiornale, in cui il conduttore ha presentato la sindaca di Genova come "sempre più sotto i riflettori, pronta forse. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

“La sinistra polemizza sull’Ice alle Olimpiadi ma chiede agli Usa di difendere l’Ue”. Cosa ha detto Giorgia MeloniRoma, 31 gennaio 2026 - "Non trova che sia un paradosso che proprio quelli che fanno continuamente polemica sui rapporti con gli Stati Uniti, che si...

Cosa ha detto Giorgia Meloni a Sofia Goggia e Arianna FontanaAGI - Oggi a Palazzo Chigi c'è stato l'incontro tra la delegazione degli atleti olimpici e paralimpici italiani con la premier Giorgia Meloni.

Temi più discussi: Godiamoci tre minuti di fantapolitica; Città metropolitana: Salis sarà l’antagonista della Meloni? Ipotesi che lei non esclude; Silvia Salis si dice disponibile a sfidare Giorgia Meloni: la sindaca di Genova e l'idolatria del sé; Silvia Salis amplia l’orizzonte: ‘Io l’anti-Meloni? Se me lo chiedessero lo prenderei in considerazione’.

Silvia Salis apre a una candidatura contro Giorgia Meloni ma non subito: Resto sindaca di GenovaElezioni politiche 2027: Silvia Salis apre alla candidatura contro Giorgia Meloni. L'interesse nazionale mi lusinga, non lo posso escludere ... virgilio.it

Silvia Salis e la possibile corsa alle elezioni contro Giorgia Meloni: È una cosa interessante, mi lusingaSilvia Salis al centro delle riflessioni nel centrosinistra: la sindaca di Genova prende quota tra i possibili nomi in vista della sfida politica che potrebbe contrapporla a Giorgia Meloni nelle pross ... notizie.it

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera dei Deputati per fare il punto sull’azione del governo, rivendicando i risultati ottenuti nel Mezzogiorno e rilanciando l’impegno per il futuro. Nel suo intervento, la premier ha sottolineato com - facebook.com facebook

“Perché le elezioni in Ungheria sono un test decisivo per Trump, per Putin e per Giorgia Meloni”: il mio editoriale. x.com