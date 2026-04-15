Durante un intervento pubblico, un politico ha fatto un errore nominando una persona sbagliata, chiamando Ilaria invece di Silvia Salis, come gli era stato indicato. Dopo l'inesattezza, ha commentato che chi commette reati non può contare sulla fortuna. L'episodio è stato notato dai presenti e ha attirato l'attenzione sui momenti di imprecisione durante le dichiarazioni pubbliche.

“Non tutti coloro che commettono reati hanno la sua fortuna”. La frase è stata detta da Matteo Salvini in riferimento alla Salis. Solo che la domanda che gli è stata rivolta riguardava Silvia Salis, la sindaca di Genova, mentre il ministro dei Trasporti pensava a Ilaria, l’eurodeputata di Avs. Avvisato da cronisti dell’errore, Salvini si è corretto: “Col sindaco di Genova ci lavoro”. Salvini scambia Silvia Salis per Ilaria Il cognome è lo stesso, come moltissime volte può accadere ma il nome, la qualifica e la storia sono ben diverse. “L’importanza di chiamarsi Salis“, ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini durante una conferenza stampa in via Bellerio a Milano.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gaffe di Matteo Salvini che scambia Silvia Salis per Ilaria, "chi commette reati non ha la sua fortuna"

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