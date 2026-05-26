Conclusi i riconteggi il dato è certo | sarà ballottaggio fra Alonge e Sodano

Agrigento tornerà al voto per eleggere il sindaco, dopo il completamento dei riconteggi. La decisione è stata comunicata poco prima dell’alba e conferma che il ballottaggio si svolgerà tra i due candidati con i punteggi più alti. La città si prepara quindi a una seconda tornata elettorale, che deciderà chi guiderà il municipio nei prossimi anni. Nessun altro candidato è rimasto in corsa dopo i risultati finali.

La certezza è arrivata poco prima dell'alba. Agrigento dovrà tornare al voto per avere il proprio sindaco. Conclusi i riconteggi, i numeri sono adesso certi, anzi di più. Michele Sodano ha ottenuto 11.596 preferenze, pari al 39,13%, e Dino Alonge ha avuto invece 10.308 voti, pari al 34,79%. Sarà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

E' testa a testa tra Sodano e Alonge, ancora tutto da decidere: dati non definitivi e riconteggi in corsoLo scrutinio tra i due candidati è ancora in corso e i dati ufficiali non sono definitivi.

Leggi anche: Alonge recupera e Sodano scende al 40%: al momento è ballottaggio