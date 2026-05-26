Conclusi i riconteggi il dato è certo | sarà ballottaggio fra Alonge e Sodano

Da agrigentonotizie.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Agrigento tornerà al voto per eleggere il sindaco, dopo il completamento dei riconteggi. La decisione è stata comunicata poco prima dell’alba e conferma che il ballottaggio si svolgerà tra i due candidati con i punteggi più alti. La città si prepara quindi a una seconda tornata elettorale, che deciderà chi guiderà il municipio nei prossimi anni. Nessun altro candidato è rimasto in corsa dopo i risultati finali.

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La certezza è arrivata poco prima dell'alba. Agrigento dovrà tornare al voto per avere il proprio sindaco. Conclusi i riconteggi, i numeri sono adesso certi, anzi di più. Michele Sodano ha ottenuto 11.596 preferenze, pari al 39,13%, e Dino Alonge ha avuto invece 10.308 voti, pari al 34,79%. Sarà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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