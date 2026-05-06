ATA 24 mesi per il 2026 27 | sezione per sezione come si compila domanda Con Video Guida LO SPECIALE

È stato pubblicato il bando per l’inserimento ATA con un periodo di 24 mesi di servizio richiesto per l’anno scolastico 202627. La procedura prevede la compilazione di una domanda divisa per singole sezioni, con indicazioni dettagliate sui requisiti e i passaggi da seguire. È disponibile anche una video guida che illustra passo dopo passo come completare correttamente la domanda. L’esperienza lavorativa minima richiesta nella scuola è un requisito fondamentale per presentare la domanda.

È possibile presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica tramite Polis – Istanze online, dal 28 aprile al 19 maggio 2026. All’interno della domanda è necessario compilare diverse sezioni obbligatorie: titoli culturali e di servizio, eventuali titoli specifici (in particolare per assistenti tecnici), titoli di preferenza e riserva, oltre alle dichiarazioni personali. Sono inoltre presenti il modello F (rinuncia alle supplenze), il modello H (priorità nella scelta della sede) e uno spazio per eventuali note da inviare all’amministrazione. È possibile anche effettuare contemporaneamente un nuovo inserimento per un profilo e l’aggiornamento per un altro.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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