il voto alle donne libri per riflettere

In occasione dell’80° anniversario del voto femminile per l’Assemblea Costituente, sono stati presentati libri che approfondiscono questa tappa storica. La ricorrenza celebra il diritto delle donne di partecipare alle scelte politiche, segnando un passaggio importante nella storia del suffragio. Le pubblicazioni offrono testimonianze e analisi su questo momento, invitando a riflettere sulla lotta e sui diritti conquistati.

In occasione dell’ 80° anniversario del voto per l’Assemblea Costituente e della conquista del diritto di voto alle donne, è stato promosso dal Parco Nazionale della pace di Sant’Anna un ciclo di incontri dedicato alla riflessione storica, politica e culturale su un passaggio fondamentale della democrazia italiana. Tre appuntamenti con autori e protagonisti del dibattito contemporaneo: il primo si è svolto il 15 maggio alle 18 al Cro di Pietrasanta, con la presentazione del libro “Le donne e la destra. Da Mussolini a Giorgia Meloni” di Sara Lucaroni. Prossimo incontro domani alle 18.30 alla Croce Verde di Pietrasanta col libro “La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta” di Marianna Aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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