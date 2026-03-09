8 Marzo Roccella | Voto alle donne spartiacque per nuova Storia – Il video

Il 10 marzo 1946 fu il giorno in cui le italiane ottennero per la prima volta il diritto di votare e candidarsi. L’evento è stato ricordato con un video che evidenzia come questa data rappresenti un punto di svolta nella storia femminile nel nostro Paese. L’anniversario è stato celebrato in diverse occasioni, tra cui interventi pubblici e commemorazioni ufficiali.

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 "Domani saranno passati esattamente 80 anni da quel 10 marzo del '46 in cui finalmente fu sancito il diritto delle italiane a votare e a essere votate. È uno spartiacque da cui comincia per le donne una nuova Storia". Così la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale della Donna al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La nave Garibaldi sarà ceduta (gratis) all’Indonesia, sfuma l’ipotesi di un museo galleggiante a Taranto: cosa otterrà l’Italia Giorgia Meloni a sorpresa a Tivoli: non in visita istituzionale ma per le gare della figlia Ginevra. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati 8 Marzo, Mattarella: Voto alle donne una rivoluzione, hanno trasformato la Repubblica – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 "Ringrazio la Ministra Roccella, Malìka Ayane, Benedetta Porcaroli, Giulia Galeotti, Caterina Banti, Amalia... Storia e significato dell’8 marzo a 80 anni dal primo voto delle donneNel 2026 la Giornata Internazionale della Donna assume in Italia un significato ancora più profondo: ricorrono infatti gli ottant’anni dal suffragio... Aggiornamenti e notizie su 8 Marzo Roccella Voto alle donne... Temi più discussi: Il Presidente Meloni interviene all'incontro Voto alle Donne. La democrazia italiana compie ottant’anni; Il mio intervento in occasione dell’incontro Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant’anni.; News - pariopportunita.gov.it; L’8 marzo di Meloni, alla larga dai diritti delle donne. 8 Marzo, Mattarella: Voto alle donne una rivoluzione, hanno trasformato la Repubblica(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 Ringrazio la Ministra Roccella, Malìka Ayane, Benedetta Porcaroli, Giulia Galeotti, Caterina Banti, Amalia Ercoli Finzi, Cristina Cassar-Scàlia. Abbiamo potuto app ... quotidiano.net 8 Marzo, Roccella: Voto alle donne spartiacque per nuova Storia(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 Domani saranno passati esattamente 80 anni da quel 10 marzo del '46 in cui finalmente fu sancito il diritto delle italiane a votare e a essere votate. È uno sparti ... la7.it Anteprime EPIC!! Sabato 14 e domenica 15 marzo guarda in anteprima L’ultima missione: Project Hail Mary nelle sale EPIC dei The Space Cinema di Silea e Rozzano. Se acquisti online per te il poster e la patch esclusivi. Vivi l’avventura con colori strabilia - facebook.com facebook Oggi al Quirinale, per la celebrazione dell’8 marzo, abbiamo ascoltato con emozione le parole del Presidente Sergio Mattarella, che ancora una volta ha indicato la direzione del cammino di parità del nostro Paese, ricordando che l’eguaglianza tra donne e uo x.com