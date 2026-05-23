Il virus Bundibugyo Ebola ha raggiunto le frontiere italiane, secondo le dichiarazioni di un esperto. Non sono stati ancora segnalati casi sul territorio, ma si conferma la possibilità di importazione di infezioni. L’esperto sottolinea l’importanza di comunicare chiaramente ai cittadini la situazione, evitando allarmismi. Nessun caso locale è stato finora registrato, ma si continua a monitorare attentamente la situazione.

Roma, 23 maggio 2026 – Mentre il virus Bundibugyo Ebola ha ormai valicato i confini della Repubblica Democratica del Congo e l’Oms ha alzato al massimo il livello di rischio epidemico nella regione, pur ritenendolo basso per l’Europa, il virologo Fabrizio Pregliasco ricorda che “in un mondo globalizzato non esiste il rischio zero, è corretto essere chiari con i cittadini. La p ossibilità di casi importati anche in Europa non può essere esclusa completamente”. https:www.quotidiano.netvideoesteriin-congo-manifestanti-danno-fuoco-a-centro-di-cura-per-lebola-lzy6tzxb Secondo il direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva della Statale di Milano “la situazione epidemiologica in Congo merita la massima attenzione da parte della comunità internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ebola, Pregliasco: “Italia a rischio contagio. Non esclusi casi importati, corretto essere chiari con i cittadini”

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