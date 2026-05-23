Virus Ebola Pregliasco | Italia a rischio contagio

Un esperto ha dichiarato che la diffusione del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo richiede attenzione internazionale. La situazione epidemiologica nel paese è monitorata attentamente, poiché rappresenta un potenziale rischio di trasmissione. L'Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato l'aumento dei casi e l'importanza di misure di contenimento efficaci. L'Italia, secondo l'esperto, potrebbe essere a rischio di contagio, sottolineando la necessità di vigilanza e preparazione.

“ La situazione epidemiologica nella Repubblica Democratica del Congo merita la massima attenzione da parte della comunità internazionale. L’innalzamento del livello di rischio nazionale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il virus Bundibugyo Ebola rappresenta un segnale importante, soprattutto in un contesto caratterizzato da instabilità politica, violenze, difficoltà sanitarie e movimenti di popolazione”. Lo dichiara il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano La Statale, past president di ANPAS e vice presidente di Samaritan... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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