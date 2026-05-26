Il video di Kimi Antonelli nel motorhome Mercedes spiega perché è già leader | non dimentica nessuno

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il weekend del GP del Canada, un video mostra Kimi Antonelli entrare nel motorhome Mercedes e salutare personalmente tutti i membri del team, evidenziando il suo approccio diretto e rispettoso. La scena si concentra sull’attenzione del pilota verso il gruppo di lavoro, senza commenti o interviste. L’immagine si focalizza sui gesti di cortesia e sulla presenza del giovane nel paddock, mentre si prepara alla gara.

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Kimi Antonelli è stato ripreso mentre entra nel motorhome Mercedes durante il weekend del GP del Canada e saluta uno per uno tutti i membri del team. Un gesto che faceva già da rookie e che oggi, da leader del Mondiale di Formula 1, assume un significato diverso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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