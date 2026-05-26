Il video di Kimi Antonelli nel motorhome Mercedes spiega perché è già leader | non dimentica nessuno

Durante il weekend del GP del Canada, un video mostra Kimi Antonelli entrare nel motorhome Mercedes e salutare personalmente tutti i membri del team, evidenziando il suo approccio diretto e rispettoso. La scena si concentra sull’attenzione del pilota verso il gruppo di lavoro, senza commenti o interviste. L’immagine si focalizza sui gesti di cortesia e sulla presenza del giovane nel paddock, mentre si prepara alla gara.

Kimi Antonelli è stato ripreso mentre entra nel motorhome Mercedes durante il weekend del GP del Canada e saluta uno per uno tutti i membri del team. Un gesto che faceva già da rookie e che oggi, da leader del Mondiale di Formula 1, assume un significato diverso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, GP Cina, l'ultimo giro: Kimi Antonelli (Mercedes) vince davanti a Russell e Hamilton a Shanghai

Notizie e thread social correlati

Kimi Antonelli trionfa a Suzuka: Mercedes in festa nel GP del Giappone 2026Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Giappone 2026 a Suzuka, portando a casa la sua prima vittoria in questa stagione.

Kimi Antonelli trionfa nel Gp Giappone 2026 davanti a Piastri e Leclerc: il bolognese è leader del mondialeKimi Antonelli si è aggiudicato il Gran Premio del Giappone, terza gara del campionato mondiale, davanti a Piastri e Leclerc.

Temi più discussi: La vittoria in Canada di Kimi Antonelli vale la prima fuga nel Mondiale. VIDEO; Antonelli vince anche in Canada: il duello show con Russell e tutti i sorpassi: gli highlights del Gp; Kimi Antonelli: Eravamo ruota a ruota, Russell mi ha toccato; F1. Kimi Antonelli vince anche il GP Canada, in cima al Mondiale a + 43 punti - 1mattina News.

Quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli ottimo piazzamento della Ferrari con Hamilton secondo,vola piccolo Kimi x.com

Kimi riceve il trattamento Lewis lift reddit

Il video di Kimi Antonelli nel motorhome Mercedes spiega perché è già leader: non dimentica nessunoKimi Antonelli è stato ripreso mentre entra nel motorhome Mercedes durante il weekend del GP del Canada e saluta uno per uno tutti i membri del team ... fanpage.it

Kimi Antonelli: Non il modo in cui volevo vincere, avevo più passo di Russell. VIDEOKimi Antonelli analizza la quarta vittoria di fila nel Mondiale: Non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente: è stato un peccato per George, alla fine sarebbe stata una battaglia molto du ... sport.sky.it