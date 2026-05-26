Il video di Kimi Antonelli nel motorhome Mercedes spiega perché è già leader | non dimentica nessuno
Durante il weekend del GP del Canada, un video mostra Kimi Antonelli entrare nel motorhome Mercedes e salutare personalmente tutti i membri del team, evidenziando il suo approccio diretto e rispettoso. La scena si concentra sull’attenzione del pilota verso il gruppo di lavoro, senza commenti o interviste. L’immagine si focalizza sui gesti di cortesia e sulla presenza del giovane nel paddock, mentre si prepara alla gara.
Kimi Antonelli è stato ripreso mentre entra nel motorhome Mercedes durante il weekend del GP del Canada e saluta uno per uno tutti i membri del team. Un gesto che faceva già da rookie e che oggi, da leader del Mondiale di Formula 1, assume un significato diverso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
F1, GP Cina, l'ultimo giro: Kimi Antonelli (Mercedes) vince davanti a Russell e Hamilton a Shanghai
Notizie e thread social correlati
Kimi Antonelli trionfa a Suzuka: Mercedes in festa nel GP del Giappone 2026Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Giappone 2026 a Suzuka, portando a casa la sua prima vittoria in questa stagione.
Kimi Antonelli trionfa nel Gp Giappone 2026 davanti a Piastri e Leclerc: il bolognese è leader del mondialeKimi Antonelli si è aggiudicato il Gran Premio del Giappone, terza gara del campionato mondiale, davanti a Piastri e Leclerc.
Temi più discussi: La vittoria in Canada di Kimi Antonelli vale la prima fuga nel Mondiale. VIDEO; Antonelli vince anche in Canada: il duello show con Russell e tutti i sorpassi: gli highlights del Gp; Kimi Antonelli: Eravamo ruota a ruota, Russell mi ha toccato; F1. Kimi Antonelli vince anche il GP Canada, in cima al Mondiale a + 43 punti - 1mattina News.
Quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli ottimo piazzamento della Ferrari con Hamilton secondo,vola piccolo Kimi x.com
Il Capoluogo D'Abruzzo. The Verve · Bitter Sweet Symphony. Il podio di Montreal dopo una gara spettacolare. Per Kimi Antonelli è il quarto successo consecutivo: viene celebrato da due giganti dell' formula 1 sul podio, Lewis Hamilton e Max Verstappen #mon facebook
Kimi riceve il trattamento Lewis lift reddit
Il video di Kimi Antonelli nel motorhome Mercedes spiega perché è già leader: non dimentica nessunoKimi Antonelli è stato ripreso mentre entra nel motorhome Mercedes durante il weekend del GP del Canada e saluta uno per uno tutti i membri del team ... fanpage.it
Kimi Antonelli: Non il modo in cui volevo vincere, avevo più passo di Russell. VIDEOKimi Antonelli analizza la quarta vittoria di fila nel Mondiale: Non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente: è stato un peccato per George, alla fine sarebbe stata una battaglia molto du ... sport.sky.it