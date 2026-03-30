Kimi Antonelli trionfa a Suzuka | Mercedes in festa nel GP del Giappone 2026

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Giappone 2026 a Suzuka, portando a casa la sua prima vittoria in questa stagione. La gara si è conclusa con la Mercedes che ha festeggiato il risultato, confermando la presenza di un forte andamento della squadra nel campionato. Antonelli ha tagliato il traguardo davanti agli avversari, mentre altri piloti sono arrivati in diverse posizioni sul podio.

Il Gran Premio del Giappone 2026 conferma il momento straordinario della Mercedes e consacra ancora di più Kimi Antonelli, protagonista di una vittoria pesantissima a Suzuka. Il giovane talento italiano ha conquistato il successo al termine di una gara intensa, diventando anche il più giovane pilota di sempre a portarsi in testa al Mondiale piloti. Per la squadra di Brackley è il terzo successo consecutivo in apertura di stagione, un segnale forte lanciato a tutto il paddock. La domenica di Antonelli, però, non è stata priva di ostacoli. Scattato dalla pole position, l’italiano ha perso diverse posizioni al via a causa di un eccesso di pattinamento, ritrovandosi addirittura sesto al termine del primo giro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Kimi Antonelli trionfa a Suzuka: Mercedes in festa nel GP del Giappone 2026 Articoli correlati Leggi anche: Kimi Antonelli trionfa nel Gp Giappone 2026 davanti a Piastri e Leclerc: il bolognese è leader del mondiale Leggi anche: F1, Kimi Antonelli trionfa nel Gp Giappone 2026 davanti a Piastri e Leclerc: il bolognese è leader del mondiale F1, GP del Giappone, la festa di Kimi Antonelli con il team Mercedes nel box dopo la vittoria Contenuti utili per approfondire Kimi Antonelli Temi più discussi: L'ha fatto di nuovo. Kimi Antonelli trionfa in Giappone ed è leader mondiale di Formula 1. Per Leclerc ottimo terzo posto; Kimi Antonelli, bis da applausi: vince in Giappone ed è in testa al mondiale, Leclerc splendido 3°; Kimi Antonelli vince anche in Giappone: da 20 anni un italiano non guidava il Mondiale; F1: Antonelli trionfa al Gp Giappone, tutti i record di AKA. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Suzuka ed è in testa al MondialeKimi Antonelli trionfa a Suzuka, in Giappone, nel terzo appuntamento del Mondiale, dopo una gara dai mille volti decisa anche da una safety car che ha ... ecovicentino.it Kimi Antonelli trionfa anche in Giappone: un italiano in vetta al Mondiale di Formula 1Dopo Shanghai, il campione 19enne vince anche a Suzuka: suona l’Inno di Mameli, gli occhi lucidi lasciano spazio alla consapevolezza. Adesso è in vetta alla classifica piloti, dove un italiano mancava ... vanityfair.it Jannik, dedica a Bezzecchi e Antonelli dopo il trionfo a Miami: "Bez Kimi Italy" Jannik Sinner vince a Miami, dopo Indian Wells, e dedica anche questo titolo agli amici dei motori. Se in California la dedica era tutta per Kimi Antonelli, al primo successo in - facebook.com facebook Jannik Sinner Kimi Antonelli Marco Bezzecchi x.com