Kimi Antonelli trionfa nel Gp Giappone 2026 davanti a Piastri e Leclerc | il bolognese è leader del mondiale

Kimi Antonelli si è aggiudicato il Gran Premio del Giappone, terza gara del campionato mondiale, davanti a Piastri e Leclerc. Il pilota italiano, al suo secondo successo consecutivo dopo quello in Cina, si trova ora in testa alla classifica mondiale. La gara si è svolta su un circuito di alta velocità, con Antonelli che ha mantenuto la leadership dall'inizio alla fine.

Kimi Antonelli raddoppia. Dopo il suo primo trionfo in carriera in Cina, il pilota bolognese della Mercedes conquista anche il Gp del Giappone, terza prova del Mondiale. Una vittoria che vale doppio perché lo proietta in testa alla classifica piloti. Il diciannovenne, ha preceduti la McLaren di Oscar Piastri, tornato competitivo, e la Ferrari di Charles Leclerc, terzo davanti all’altra Mercedes di George Russell e all’altra McLaren di Lando Norris. Sesta l’altra Ferrari di Lewis Hamilton. La svolta della gara al 23° giro con l’ingresso della safety car entrata in pista per l’incidente di Olivier Bearman (Haas) che ha consentito ad Antonelli di balzare in testa alla corsa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Kimi Antonelli trionfa nel Gp Giappone 2026 davanti a Piastri e Leclerc: il bolognese è leader del mondiale Articoli correlati F1, risultati e classifica FP2 GP Giappone 2026: Antonelli sorpreso da Piastri, Leclerc davanti a HamiltonOscar Piastri ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Giappone, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di... LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: pessima partenza di Antonelli. Piastri in testa davanti a LeclercCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3° giro/53 Russell scavalca Norris ed è terzo. Aggiornamenti e notizie su Kimi Antonelli Temi più discussi: Kimi Antonelli, atto II: dall'esordio alla pole in Giappone; Kimi Antonelli a Castrezzato: ritorno alle origini tra kart e selfie; Andrea Kimi Antonelli vince in Cina, un italiano dopo 20 anni; Antonelli-bis a Suzuka, vince ed è in testa al Mondiale! Leclerc 3° precede Russell. Antonelli trionfa in Cina: prima vittoria in F1 e record di precocitàKimi Antonelli trionfa in Cina con la prima vittoria in F1, Mercedes domina mentre Ferrari attende il Giappone ... it.blastingnews.com F1, Kimi Antonelli ci prende gusto: pole anche in GiapponeIl 19enne bolognese ha stupito di nuovo tutti con la Mercedes. Ferrari a due facce: Leclerc quarto, Hamilton sesto ... rainews.it Kimi Antonelli riparte dando lo strappo alla CASIO e scappa. Russell si fa sorprendere e viene superato da Hamilton per la 3ª posizione. #MemasGP #F1 #JapaneseGP - facebook.com facebook Formula 1, è ancora Kimi Antonelli show: pole position a Suzuka per il giovane bolognese x.com