Sfratto rinviato al 21 aprile Il video dell' attivista

Lo sfratto è stato rinviato al 21 aprile. Un attivista ha pubblicato un video in cui spiega che il rinvio è stato possibile per permettere ad Alessandra di cercare una soluzione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il nuovo termine stabilito per l'esecuzione dell'ordine di sfratto.