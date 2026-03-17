Sfratto rinviato al 21 aprile Il video dell' attivista
Lo sfratto è stato rinviato al 21 aprile. Un attivista ha pubblicato un video in cui spiega che il rinvio è stato possibile per permettere ad Alessandra di cercare una soluzione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il nuovo termine stabilito per l'esecuzione dell'ordine di sfratto.
"Così siamo riusciti a ottenere un rinvio per dare il tempo ad Alessandra di trovare una soluzione abitativa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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