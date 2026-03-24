Caso Delmastro il Pd chiede l’intervento dell’Antimafia e del Gran giurì di Montecitorio

Il Partito Democratico ha richiesto che il sottosegretario alla Giustizia venga ascoltato dalla commissione Antimafia. La richiesta è stata avanzata in relazione alla vicenda legata a Delmastro e alla sua posizione nel caso che coinvolge il suo ruolo nella giustizia. La commissione Antimafia, presieduta da una collega appartenente al partito di governo, valuterà la convocazione. È stato anche avanzato un appello al Gran giurì di Montecitorio.

E ora il Pd chiede che il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro venga ascoltato davanti alla commissione Antimafia presieduta dalla sua collega meloniana Chiara Colosimo. Ma per l’affaire 5 Forchette Srl, la società di cui era socio insieme a un bel pezzo di Fratelli d’Italia Piemonte oltre che alla figlia allora diciottenne di Mauro Caroccia prestanome del boss Michele Senese, Delmastro rischia di finire anche di fronte al Gran giurì di Montecitorio che dovrebbe vigilare sulla condotta dei deputati. Il dem Nico Stumpo ha infatti inoltrato formale richiesta al presidente della Camera Lorenzo Fontana affinchè attivi le procedure per esaminare gli eventuali profili di violazione del codice di condotta e “svolgere i necessari accertamenti istruttori, anche mediante convocazione del deputato interessato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Delmastro, il Pd chiede l’intervento dell’Antimafia e del Gran giurì di Montecitorio Articoli correlati Delmastro (e big di FdI in Piemonte) era in società con la figlia del prestanome del clan Senese. I 5 Stelle: “Subito il caso in commissione Antimafia”Non bastava la condanna a 8 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio sul caso Cospito. Caso Delmastro, scontro sull’attesa per l’audizione della commissione AntimafiaSi accende loscontro politico attorno al caso che coinvolge Andrea Delmastro, al centro di un acceso dibattito sia parlamentare sia all’interno della... Tutti gli aggiornamenti su Caso Delmastro Temi più discussi: Gli atti di Delmastro in Antimafia. Meloni: 'Il sottosegretario resta al suo posto'; Il Pd: caso Delmastro, la commissione antimafia acquisisca gli atti; Serracchiani: Meloni chiarisca se sapeva del caso Delmastro e pretenda le dimissioni; Caso Bisteccheria, la lunga giornata del sottosegretario Delmastro tra accuse e rivendicazioni. Il Pd avvelena i pozzi. Il caso Delmastro sul tavolo del Governo, le opposizioni incalzano su ipotesi dimissioniIl caso Delmastro è sul tavolo. Domani ci sarà un question time alla Camera, dove le opposizioni chiederanno al ministro della Giustizia Carlo Nordio di spiegare quanto è accaduto e cosa intende far ... msn.com Caso Delmastro, il Pd chiede l’intervento dell’Antimafia e del Gran giurì di MontecitorioE ora il Pd chiede che il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro venga ascoltato davanti alla commissione Antimafia presieduta dalla sua collega meloniana Chiara Colosimo. Ma per l’affaire 5 ... ilfattoquotidiano.it Delmastro verso le dimissioni da sottosegretario dopo il caso della Bisteccheria. Mica perché è stato condannato in primo grado. - facebook.com facebook #tagada Il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, risponde sul caso Delmastro: "Mi sarei informato sui genitori della ragazza, non avrei fatto la società" x.com