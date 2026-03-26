Cocaina e hashish nascosti nei pacchi dei corrieri | sequestrati 25 chili di droga pronti a partire

Nella giornata di oggi, le forze di polizia hanno intercettato un carico di droga nascosto all’interno di pacchi consegnati tramite furgoni di compagnie di spedizioni. Sono stati sequestrati circa 25 chili di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish, pronti per essere spediti. L’operazione ha portato all’arresto di persone coinvolte e al sequestro di un quantitativo di droga valutato in circa 5 milioni di euro.

La droga viaggiava nascosta sui furgoni delle compagnie di spedizioni. La guardia di finanza sequestra 20 chili di cocaina e 5 di hashish: affari fino a 5 milioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Droga con i loghi delle serie tv: sequestrati 57 chili tra hashish e cocaina Spaccio di droga nel Veronese, sequestrati più di 27 chili tra hashish e cocainaTre soggetti destinatari di misura cautelare, altri 6 in attesa dell'interrogatorio preventivo, circa 27 chili di hashish e poco meno di tre etti di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cocaina e hashish nascosti nei pacchi... Temi più discussi: Milano: sequestrati 12 chili di droga e 90mila euro in contanti; Due chili di hashish e cocaina nascosti in cucina e nel sottosella della moto: due arresti a Pegli; In due sul monopattino e senza casco: il controllo svela il tesoro di hashish in casa; Osio Sotto, nascondeva in casa 53 mila euro e 4,5 chilogrammi di cocaina: arrestato un albanese. Nasconde hascisc e cocaina sotto un’auto: 20enne denunciato per spaccioOperazione dei carabinieri di Castelsangiovanni con le Squadre di Intervento Operativo del IV Battaglione: sequestrate dosi di stupefacente e un bilancino di precisione ... ilpiacenza.it Vigevano, scappa in bici alla vista dei carabinieri: fermato con hashish e cocaina nelle scarpeFugge verso la stazione alla vista dei carabinieri, viene fermato dopo un breve inseguimento: con sé anche 370 euro in contanti ... laprovinciapavese.gelocal.it I particolari dell'inchiesta che ha portato a 15 misure cautelari. Il sodalizio legato alla 'ndrangheta delle Preserre: traffico nazionale di marijuana, cocaina e hashish. Al vertice Angelo Maiolo, considerato il capo operativo anche dal carcere - facebook.com facebook La polizia ha trovato due buste di cocaina nascoste in un parco x.com