Il vescovo Morrone augura a Cannizzaro giunta e consiglio di essere una vera benedizione per questa città
L’arcivescovo metropolita della diocesi di Reggio Calabria-Bova ha rivolto un messaggio di auguri al nuovo sindaco, eletto nelle elezioni di maggio, e alla giunta comunale, auspicando che siano una “vera benedizione” per la città.
Auguri di buon lavoro dall'arcivescovo metropolita della diocesi di Reggio Calabria-Bova a Francesco Cannizzaro, neo sindaco di Reggio Calabria, eletto alla guida della città nella consultazione elettorale del 24 e 25 maggio.Il presule esprime apprezzamento per la partecipazione al voto dei. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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