Comunali il vescovo Morrone scrive ai candidati | No alle contrapposizioni sì alla città

Il vescovo ha scritto ai candidati alle prossime elezioni comunali, chiedendo di evitare contrapposizioni e di lavorare per il bene della città. Nel suo messaggio, ha sottolineato che la politica rappresenta un atto di carità, volta a promuovere l’amore e il rispetto reciproco. Ha invitato a mettere da parte gli interessi egoistici per favorire un impegno condiviso a favore della comunità.

“La politica è la forma più alta di carità” e la carità è la conversione dall’amore egoistico e distruttivo all’amore verso tutti, fondamento della civiltà della verità, della giustizia e della pace.Questo è un estratto che richiama le parole dei papi Pio XI e Paolo VI della lettera che il.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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