Lunedì 8 giugno si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani. Il trimarano Lazartigue ha partecipato a un evento per sensibilizzare sulla tutela degli oceani. La giornata serve a ricordare che gli oceani sono fondamentali per il clima, la biodiversità e la vita umana. La protezione delle acque marine richiede azioni concrete quotidiane. Nessuna iniziativa può sostituire la cura costante di questi ecosistemi.

Lunedì 8 giugno è la Giornata Mondiale degli Oceani, ma è importante capire perché sono importanti – e non solo come ecosistema. La salute degli oceani ha un enorme impatto sulla nostra salute e su quella delle prossime generazioni e non è una sola giornata a cambiarne le sorti, ma ciò che facciamo nel quotidiano. L’industria cosmetica globale infatti, produce ogni anno circa 120 miliardi di unità di imballaggio, generando stime che superano i milioni di tonnellate di rifiuti plastici. La quasi totalità di questo packaging (fino al 95 per cento) non viene riciclata e finisce nelle discariche o dispersa nell’ambiente (Fonte: How Cosmetics Brand Are Rethinking Packaging to Eliminate Plastic Waste, oceano. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il trimarano Lazartigue ci ricorda che ogni giorno dobbiamo prenderci cura degli oceani

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