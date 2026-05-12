bernardeschi ci ricorda ogni partita il danno che ci ha fatto gattuso

Il 20 marzo 2026, alcuni commentatori hanno ricordato come Bernardeschi abbia evidenziato ogni volta il danno causato da Gattuso durante le partite. Quattordici giorni prima di un importante esito negativo di un movimento calcistico, si era già sostenuto che il giocatore sarebbe stato utile alla nazionale. In questo periodo, si sono susseguite analisi e ricordi riguardo alle dinamiche tra i calciatori e l’impatto delle scelte tecniche sulla squadra.

20 marzo, anno domini 2026, ben 11 giorni prima che Tabakovi? e Alajbegovi? dessero il colpo di grazia a un movimento calcistico agonizzante, lo dicemmo: Bernardeschi sarebbe servito a questa nazionale. Dopo l’eurogol di ieri, una botta pazzesca di sinistro all’incrocio con Milinkovic-Savic immobile, lo ribadiamo: avrebbe potuto dare il suo contributo e dunque l’esclusione di Gattuso appare ancora più incomprensibile. Gravina ancora lo difende. Mamma mia com’è messo male il calcio italiano. Perché Bernardeschi è stato lasciato a casa?. Chiariamoci: il punto non è che Berna sia il regen di Robben, e ci mancherebbe altro. Il punto è la povertà tecnica della Nazionale italiana e, in un deserto, anche una goccia d’acqua può salvare la vita.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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